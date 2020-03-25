Введение чрезвычайного положения крайне негативно скажется на экономике, - эксперт

Введение в Украине чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса с закрытием предприятий станет шоком для экономики. Об этом в комментариях журналистам заявил инвестаналитик Сергей Фурса, передает РБК-Украина.

"Любые меры должны быть продуманными. Это ключевое, чтобы были продуманы их последствия, эффект был не отрицательный. Введение чрезвычайного положения крайне негативно скажется на экономике", - сказал Фурса.

По его мнению, введение дополнительных ограничений для производственных предприятий станет для них шоком и негативно отразится на ключевых отраслях экономики, что в свою очередь приведет к значительному падению ВВП страны.

"Мы сделаем гораздо больший шок, чем сейчас, ограничив бизнес или, возможно, разорвав множество производственных цепочек. И это может отразиться уже на тех отраслях, которые являются ключевыми для Украины по привлечению той самой экспортной выручки. Это может ударить в разы больше именно по украинскому ВВП, и как результат потом ударит по поступлениям в бюджет", - объяснил Фурса.

Напомним, ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нельзя вводить чрезвычайное положение в Украине и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса.

В свою очередь ведущие экономисты в совместном заявлении предупредили, что ограничения из-за карантина, которые намерена усилить украинская власть, спровоцируют кризис в экономике, приведут к росту безработицы и преступности.

Как писало РБК-Украина, по данным госстата в Украине 9 месяцев подряд падает промышленное производство. По данным Минэкономики снижение ВВП Украины в январе 2020 года составило 0,5%.