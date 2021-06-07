Введение акциза на "зеленую" энергию противоречит Конституции, - АСЭУ

Об этом заявил исполнительный директор "Ассоциации солнечной энергетики Украины" Артем Семенишин в эфире "Україна24".

"Это прямое нарушение действующего законодательства, а также нарушение базовых принципов, которые гарантированы Конституцией Украины. Более того, такие действия будут иметь следствием сворачивание, окончательное сворачивание инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии, а также остановку процесса перехода на чистые источники энергии для всей страны", - заявил он

Он подчеркнул, сейчас происходит прямых иностранных инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии.

"Мы наблюдаем остановку строительства новых солнечных станций. И это очень негативная тенденция, коллеги. Потому что мы должны придерживаться своих целей, которые мы задекларировали перед Европейским Союзом по переходу на чистые источники. Мы имеем право и шанс жить в стране, которая обеспечивается за счет чистых источников энергии, без загрязнения атмосферы", - отметил Семенишин.

Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.