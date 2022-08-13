UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству, - эксперт

Фото: введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Законопроект, по которому импортерам придется платить налог в 10% с каждой покупке валюты в оплату импорта, не решит проблемы с торговым балансом Украины, но создаст многочисленные проблемы для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института социально-экономической трансформации, руководителя аналитического центра сети защиты национальных интересов "АНТС" Илью Несходовского.

"В 2014 г., когда был введен соответствующий сбор, он сработал в целом позитивно для экономики и для бюджета. Сейчас это неуместно, потому что у нас нет такого разрыва в торговом сальдо, как было тогда. Кроме того, недавно приняты два негативных для импортеров решения: отмена льгот по налогам и увеличение официального курса. Эти два момента еще не отыграли, а вы еще добавляете 10%. То есть, фактически сразу к цене импорта добавляете 35%", - отметил Несходовский.

По мнению эксперта, этот дополнительный сбор приведет только к схематозу при импорте - например, с переуступкой долга. Кроме того, он повредит развитию украинской экономики.

"У нас очень много импортных комплектующих и сырья. То есть, другими словами, мы сильно ударим по своему производству", - подчеркнул Несходовский.

Напомним, ранее против инициативы правительства выступили в Европейской бизнес ассоциации: там заявили, что продукция украинского бизнеса потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, а населению придется платить больше за товары и услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынокНалоги