RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Введення 10% збору на операції з купівлі валюти вдарить по виробництву, - експерт

Фото: введення 10% збору на операції з купівлі валюти вдарить по виробництву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Законопроект, за яким імпортерам доведеться платити податок у 10% з кожної купівлі валюти під оплату імпорту, не вирішить проблеми з торгівельним балансом України, але створить численні проблеми для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Інституту соціально-економічної трансформації, керівника аналітичного центру мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллю Несходовського.

"У 2014 р., коли був запроваджений відповідний збір, він спрацював загалом позитивно для економіки і для бюджету. Зараз це недоречно, тому що в нас немає такого розриву в торгівельному сальдо, як було тоді. Крім того, нещодавно ухвалені два негативних для імпортерів рішення: скасування пільг з податків і збільшення офіційного курсу. Ці два моменти ще не відіграли, а ви ще додаєте 10%. Тобто, фактично відразу до ціни імпорту додаєте 35%", - зазначив Несходовський.

На думку експерта, цей додатковий збір призведе тільки до схематозу під час імпорту - наприклад, з переуступкою боргу. Крім того, він зашкодить розвитку української економіки.

"У нас дуже багато імпортних комплектуючих і сировини. Тобто, іншими словами, ми сильно вдаримо по своєму виробництву", - наголосив Несходовський.

Нагадаємо, раніше проти ініціативи уряду виступили у Європейській бізнес асоціації: там заявили, що продукція українського бізнесу втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, а населенню доведеться платити більше за товари і послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валютный ринокПодатки