Введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству, - эксперт

Законопроект, по которому импортерам придется платить налог в 10% с каждой покупке валюты в оплату импорта, не решит проблемы с торговым балансом Украины, но создаст многочисленные проблемы для бизнеса.

"В 2014 г., когда был введен соответствующий сбор, он сработал в целом позитивно для экономики и для бюджета. Сейчас это неуместно, потому что у нас нет такого разрыва в торговом сальдо, как было тогда. Кроме того, недавно приняты два негативных для импортеров решения: отмена льгот по налогам и увеличение официального курса. Эти два момента еще не отыграли, а вы еще добавляете 10%. То есть, фактически сразу к цене импорта добавляете 35%", - отметил Несходовский.

По мнению эксперта, этот дополнительный сбор приведет только к схематозу при импорте - например, с переуступкой долга. Кроме того, он повредит развитию украинской экономики.

"У нас очень много импортных комплектующих и сырья. То есть, другими словами, мы сильно ударим по своему производству", - подчеркнул Несходовский.

Напомним, ранее против инициативы правительства выступили в Европейской бизнес ассоциации: там заявили, что продукция украинского бизнеса потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, а населению придется платить больше за товары и услуги.