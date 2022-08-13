ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству, - эксперт

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 13:38
Введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству, - эксперт Фото: введение 10% сбора на операции по покупке валюты ударит по производству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Законопроект, по которому импортерам придется платить налог в 10% с каждой покупке валюты в оплату импорта, не решит проблемы с торговым балансом Украины, но создаст многочисленные проблемы для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института социально-экономической трансформации, руководителя аналитического центра сети защиты национальных интересов "АНТС" Илью Несходовского.

"В 2014 г., когда был введен соответствующий сбор, он сработал в целом позитивно для экономики и для бюджета. Сейчас это неуместно, потому что у нас нет такого разрыва в торговом сальдо, как было тогда. Кроме того, недавно приняты два негативных для импортеров решения: отмена льгот по налогам и увеличение официального курса. Эти два момента еще не отыграли, а вы еще добавляете 10%. То есть, фактически сразу к цене импорта добавляете 35%", - отметил Несходовский.

По мнению эксперта, этот дополнительный сбор приведет только к схематозу при импорте - например, с переуступкой долга. Кроме того, он повредит развитию украинской экономики.

"У нас очень много импортных комплектующих и сырья. То есть, другими словами, мы сильно ударим по своему производству", - подчеркнул Несходовский.

Напомним, ранее против инициативы правительства выступили в Европейской бизнес ассоциации: там заявили, что продукция украинского бизнеса потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, а населению придется платить больше за товары и услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынок Налоги
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей