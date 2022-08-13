Введення 10% збору на операції з купівлі валюти вдарить по виробництву, - експерт

Законопроект, за яким імпортерам доведеться платити податок у 10% з кожної купівлі валюти під оплату імпорту, не вирішить проблеми з торгівельним балансом України, але створить численні проблеми для бізнесу.

"У 2014 р., коли був запроваджений відповідний збір, він спрацював загалом позитивно для економіки і для бюджету. Зараз це недоречно, тому що в нас немає такого розриву в торгівельному сальдо, як було тоді. Крім того, нещодавно ухвалені два негативних для імпортерів рішення: скасування пільг з податків і збільшення офіційного курсу. Ці два моменти ще не відіграли, а ви ще додаєте 10%. Тобто, фактично відразу до ціни імпорту додаєте 35%", - зазначив Несходовський.

На думку експерта, цей додатковий збір призведе тільки до схематозу під час імпорту - наприклад, з переуступкою боргу. Крім того, він зашкодить розвитку української економіки.

"У нас дуже багато імпортних комплектуючих і сировини. Тобто, іншими словами, ми сильно вдаримо по своєму виробництву", - наголосив Несходовський.

Нагадаємо, раніше проти ініціативи уряду виступили у Європейській бізнес асоціації: там заявили, що продукція українського бізнесу втратить конкурентоспроможність на світовому ринку, а населенню доведеться платити більше за товари і послуги.