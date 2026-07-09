Вважається прогулом? Чи можуть звільнити за перебування в укритті під час тривог

Головне: Обов'язок залишати робоче місце. Сидіти за робочим місцем в тривогу і не йди у сховище - це якраз і вважається порушенням.

Сидіти за робочим місцем в тривогу і не йди у сховище - це якраз і вважається порушенням. Турбота про безпеку. Забезпечити нешкідливі умови праці - прямий обов'язок роботодавця. Він не має права вимагати працювати під час загрози.

Забезпечити нешкідливі умови праці - прямий обов'язок роботодавця. Він не має права вимагати працювати під час загрози. Поважна причина. Відсутність на місці є повністю законною, якщо її час точно збігається з тривалістю тривоги та часом на дорогу до укриття і назад.

Відсутність на місці є повністю законною, якщо її час точно збігається з тривалістю тривоги та часом на дорогу до укриття і назад. Чи було зловживання? Якщо працівник ховається без реальної тривоги, керівник має право зафіксувати прогул та звільнити його.

Життя - в пріоритеті: укриття є обов'язковим

Трудове законодавство України чітко визначає, що за безпеку людей на підприємстві відповідає його керівництво. Як зазначає Дарина Тарасенко, стаття 153 КЗпП прямо забороняє вимагати від персоналу виконання завдань, які несуть явну загрозу для їхнього життя чи здоров'я.

"З погляду закону, ситуація виглядає навіть навпаки: якщо людина залишається за станком чи комп'ютером під час сирени замість того, щоб іти в укриття, вона сама порушує трудову дисципліну", - пояснює адвокат в розмові з РБК-Україна.

Більшість відповідальних компаній вже давно оновили свої внутрішні правила, провели безпекові інструктажі та під особистий підпис зобов'язали працівників спускатися до сховищ, зазначає фахівець.

Спекулювати на часі тут не вдасться, адже початок, кінець та точна тривалість кожної загрози офіційно фіксуються органами місцевої влади і є у відкритому доступі на державних ресурсах.

Прогул під прикриттям сирени: коли звільнення є законним

Інколи працівники намагаються використати безпекові правила як лазівку, щоб просто не працювати. Якщо людина безпідставно перебуває в укритті, коли офіційної тривоги немає, або свідомо затягує час повернення - це вже дисциплінарний проступок, каже фахіачиня.

Дарина Тарасенко нагадує, що за законом прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин понад три години сумарно або безперервно протягом дня. За такі дії роботодавець може цілком легально звільнити працівника, але процедуру треба провести правильно.

"Для цього на підприємстві створюється спеціальна комісія, яка детально вивчає аргументи обох сторін. Вона зважує доводи керівника та пояснення працівника, після чого рекомендує застосувати догану або звільнення", - каже вона.

Якщо ж працівник ігнорує свої обов'язки систематично і вже має щонайменше одне дисциплінарне стягнення, його можуть звільнити за статтею 40 КЗпП (пункт 3) за регулярне невиконання внутрішнього розпорядку.

Де межа: позиція закону

У питанні повітряних тривог закон безкомпромісно захищає людське життя. Час відсутності працівника на місці вважається повністю обґрунтованим, якщо він чітко вписується у рамки: "тривалість тривоги + час на дорогу до сховища і назад".

Цей ліміт на дорогу зазвичай затверджується на локальному рівні самого підприємства. Проте за систематичні емоційні чи свідомі зловживання своїми правами керівник має повне право вказати співробітнику на двері.