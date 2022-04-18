Вузы РФ перешли на военное положение, - "Медуза"
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в вузах страны-агрессора преподавателей начали вынуждать оставаться в России, заниматься пропагандой на лекциях и "объяснять" войну, студентов и педагогов травят в группах в сети за антивоенные высказывания, активизировались доносы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование изданий "Медуза" и "7×7".
Сейчас занятия в российских вузах переводят на очную форму, хотя до начала войны многие учебные заведения ушли на "дистанционку". Теперь преподавателей вынуждают находиться на местах и дистанционные контракты на следующий год уже не заключаются.
"Я подозреваю, что общая логика Минобра и власти РФ такая: люди должны быть в наличии. Говоря в контексте войны: люди расползаются в другие страны и продолжают преподавать, будучи независимыми и недоступными для правоохранительных органов. Общая политика вузов - контролировать преподавателей. Мы знаем, что студентов просят доносить на преподавателей и друг друга", - рассказал один из преподавателей Высшей школы экономики , кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский, который принял приглашение Британского колледжа на стажировку и уехал из РФ, после чего был объявлен "иностранным агентом".
Близкий к администрации президента РФ источник сообщил журналистам, что во внутриполитическом блоке "очень рекомендуют" размещать на сайтах вузов, фасадах и в аудиториях символ российских оккупантов "Z", а также проводить тематические флешмобы. Источник пояснил, что теперь все эти атрибуты стали "чуть ли не обязательным требованием" для федеральных вузов.
В МГИМО, где готовят будущих госслужащих и дипломатов, активнее всего "спецоперацию в Украине" поддерживают студенты факультета международных отношений, при этом в целом многие студенты и преподаватели против вторжения РФ в Украину.
Через три дня после начала войны, 28 февраля, в российские школы поступили первые агитационные материалы. В них фактически была изложена официальная позиция Кремля о проведении "спецоперации". Материалы пересказывали основные тезисы обращения Путина и содержали его прямые цитаты.
4 марта Союз ректоров РФ выпустил обращение с призывом поддержать агрессию против Украины. Под обращением стоят подписи более 260 руководителей вузов (всего в союзе около 700 ректоров).
Примерно в то же время в университеты поступило обращение Минобразования к руководителям вузов с предложением провести для студентов лекции о "борьбе с фейками" и лекции по истории России.
С тех пор пропагандистские лекции в российских вузах часто проходят вместо обычных пар, а иногда и прямо во время пар по расписанию. Основная тематика таких лекций: "история нацизма", борьба с "фейками". В некоторых вузах появился предмет "Историческая справедливость и роль россии". В университетах также предупреждают, что будут отслеживать посещаемость таких занятий.
Фиксируются случаи, когда в вузах к пропагандистским акциям привлекают иностранных студентов (ангольцев, иракцев, израильтян и палестинцев).
Напомним, в конце марта Путин исключил из Совбеза РФ четырех ученых, которые требовали прекратить войну против Украины.
Ранее сообщалось, что в российской Пензе школьники написали донос на учительницу, которая в разговоре с ними осудила войну против Украины. Перед этим на Сахалине в городе Корсаков ученики сдали свою учительницу, которая также высказалась против путинской "спецоперации" - тогда преподавательницу английского языка через суд обязал выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
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