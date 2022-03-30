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Требовали прекратить войну в Украине: Путин исключил из Совбеза РФ четырех ученых

Новина українською →
Москва, Среда 30 марта 2022 03:39
Требовали прекратить войну в Украине: Путин исключил из Совбеза РФ четырех ученых Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Владимир Путин исключил из научного совета при Совете безопасности четырех ученых. Они подписали письмо с требованием немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".

По его данным, имена ученых уже убрали из списка членов совета при Совбезе. Это:

  • директор Института Европы РАН Алексей Громыко;
  • научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов;
  • научный сотрудник института Александр Панов;
  • директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин.

Как отмечает издание, Алексея Громыко и других ученых еще не уведомили об исключении из Совета при Совбезе и не озвучили причины этого решения. Он добавил, что открытое письмо с требованием о прекращении огня в Украине было составлено и подписано в начале марта. Всего под документом подписались 129 представителей России и других стран.

"Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны", - уточнил Громыко.

Напомним, ранее Путин в ответ на записку президента Украины Владимира Зеленского с условиями мира заявил, что "уничтожит" все украинское руководство.

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