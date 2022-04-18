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Виші РФ перейшли на воєнний стан, - "Медуза"

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Понеділок 18 квітня 2022 01:57
Виші РФ перейшли на воєнний стан, - "Медуза" Фото: на лекціях у російських вишах займаються пропагандою (dpru.obs.ru)
Автор: Володимир Костирін

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у вишах країни-агресора викладачів почали змушувати залишатися в Росії, займатися пропагандою на лекціях і "пояснювати" війну, студентів і педагогів труять в групах в мережі за антивоєнні висловлювання, активізувалися доноси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження видань "Медуза" та "7х7".

Зараз заняття в російських вишах переводять на очну форму, хоча до початку війни багато навчальних закладів пішли на "дистанційку". Тепер викладачів змушують перебувати на місцях і дистанційні контракти на наступний рік вже не укладаються.

"Я підозрюю, що загальна логіка міністерства і влади РФ така: люди повинні бути в наявності. Говорячи в контексті війни: люди розповзаються в інші країни та продовжують викладати, будучи незалежними і недоступними для правоохоронних органів. Загальна політика вузів - контролювати викладачів. Ми знаємо, що студентів просять доносити на викладачів і один одного", - розповів один з викладачів Вищої школи економіки, кандидат історичних наук Дмитро Дубровський, який прийняв запрошення Британського коледжу на стажування і поїхав з РФ, після чого був оголошений "іноземним агентом".

Близьке до адміністрації президента РФ джерело повідомило журналістам, що у внутрішньополітичному блоці "дуже рекомендують" розміщувати на сайтах вузів, фасадах і в аудиторіях символ російських окупантів "Z", а також проводити тематичні флешмоби. Джерело пояснило, що тепер всі ці атрибути стали "мало не обов'язковою вимогою" для федеральних вузів.

У МДІМВ (МГИМО), де готують майбутніх держслужбовців і дипломатів, найактивніше "спецоперацію в Україні" підтримують студенти факультету міжнародних відносин, при цьому в цілому багато студентів і викладачів проти вторгнення РФ в Україну.

Через три дні після початку війни, 28 лютого, в російські школи надійшли перші агітаційні матеріали. У них фактично була викладена офіційна позиція Кремля про проведення "спецоперації". Матеріали переказували основні тези звернення Путіна і містили його прямі цитати.

4 березня Союз ректорів РФ випустив звернення із закликом підтримати агресію проти України. Під зверненням стоять підписи понад 260 керівників вузів (всього в союзі близько 700 ректорів).

Приблизно в той же час в університети надійшло звернення Міносвіти до керівників вузів з пропозицією провести для студентів лекції про "боротьбу з фейками" і лекції з історії Росії.

Відтоді пропагандистські лекції в російських вишах часто проходять замість звичайних пар, а іноді й прямо під час пар за розкладом. Основна тематика таких лекцій: "Історія нацизму", боротьба з "фейками". У деяких вузах з'явився предмет "Історична справедливість і роль Росії". В університетах також попереджають, що відстежуватимуть відвідуваність таких занять.

Фіксуються випадки, коли у вузах до пропагандистських акцій залучають іноземних студентів (ангольців, іракців, ізраїльтян і палестинців).

Нагадаємо, наприкінці березня Путін виключив із Радбезу РФ чотирьох учених, які вимагали припинити війну проти України.

Раніше повідомлялося, що в російській Пензі школярі написали донос на вчительку, яка в розмові з ними засудила війну проти України. Перед цим на Сахаліні в місті Корсаков учні здали свою вчительку, яка також висловилася проти путінської "спецоперації" - тоді викладачку англійської мови через суд зобов'язав виплатити штраф у 30 тисяч рублів.

Всі подробиці російської повномасштабної військової агресії, ситуація в містах України та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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