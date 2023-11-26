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Вундеркінд "Мілана" побив головний віковий рекорд Серії А

Фото: Франческо Камарда в обіймах Томмазо Побеги (facebook.com/ACMilan)
Автор: Антон Федорців

Юний нападник "Мілана" Франческо Камарда став наймолодшим футболістом чемпіонату Італії всіх часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Sports.

Форвард дебютував на дорослому рівні в 13-му турі Серії А. Він з'явився на полі на 83-й хвилині протистояння з "Фіорентиною" (1:0).

Камарда зіграв у чемпіонаті у віці 15 років 260 днів. Він на два тижні побив досягнення попереднього рекордсмена – Віздома Амі. Той одягнув футболку першої команди "Болоньї" в 15 років 274 дні. Цей рекорд тримався з весни 2021 року.

У першій десятці рекордсменів – дев'ять 15-річних на чолі з Камардою і 16-річний у момент дебюту культовий Андреа Пірло. Окрім того, новий володар рекорду випередив легенду "Мілана" Джанні Ріверу. Чемпіон Європи та володар "Золотого м'яча-1969" зіграв на дорослому рівні в 15 років, 9 місяців і 15 днів за "Алессандрію".

Камарда – лідер "Мілана" U-19. У нинішньому сезоні він оформив 7 м'ячів у всіх турнірах (13 матчів). Зокрема, нападник забив 3 голи та додав до них 1 асист у Юнацькій лізі УЄФА.

 

 

До слова, італійський "Емполі" підписав українця Попова з чемпіонату Польщі.

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