Аутсайдер Серії А підписав вихованця "Динамо": там вже виступає українець
Українське представництво в чемпіонаті Італії розширив "Емполі". Тосканський клуб підсилився юним нападником Богданом Поповим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
16-річний форвард поповнив лави юнацької команди "Емполі". Він з'явився у переліку футболістів команди U-17 "синіх".
Уродженець Чернігівщини Попов займався в академії київського "Динамо". Після повномасштабного вторгнення РФ до України опинився в Польщі. Там він приєднався до "Гурніка" зі Забже та непогано зарекомендував себе в чемпіонаті U-17.
Варіант із переїздом до Італії з'явився навесні. Тоді виступи українця нібито моніторила "Фіорентина". Утім, зрештою він опинився в лавах іншої тосканської команди. За юнацькі збірні України височений форвард (193 см) наразі не грав.
Попов у складі "Емполі" не почуватиметься самотнім. Кольори першої команди "синіх" захищає кандидат у збірну України Віктор Коваленко. У нинішньому сезоні хавбек провів 4 матчі в Серії А, в яких відзначився одним забитим м'ячем – переможним у ворота "Наполі" (1:0).
До слова, раніше українець Фірман підписав контракт із "Ювентусом" для виступів за Прімаверу.
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