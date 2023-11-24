Аутсайдер Серії А підписав вихованця "Динамо": там вже виступає українець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

16-річний форвард поповнив лави юнацької команди "Емполі". Він з'явився у переліку футболістів команди U-17 "синіх".

Уродженець Чернігівщини Попов займався в академії київського "Динамо". Після повномасштабного вторгнення РФ до України опинився в Польщі. Там він приєднався до "Гурніка" зі Забже та непогано зарекомендував себе в чемпіонаті U-17.

Варіант із переїздом до Італії з'явився навесні. Тоді виступи українця нібито моніторила "Фіорентина". Утім, зрештою він опинився в лавах іншої тосканської команди. За юнацькі збірні України височений форвард (193 см) наразі не грав.

Попов у складі "Емполі" не почуватиметься самотнім. Кольори першої команди "синіх" захищає кандидат у збірну України Віктор Коваленко. У нинішньому сезоні хавбек провів 4 матчі в Серії А, в яких відзначився одним забитим м'ячем – переможним у ворота "Наполі" (1:0).