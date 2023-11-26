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Вундеркинд "Милана" побил главный возрастной рекорд Серии А

Фото: Франческо Камарда в объятиях Томмазо Побеги (facebook.com/ACMilan)
Автор: Антон Федорцив

Юный нападающий "Милана" Франческо Камарда стал самым молодым футболистом чемпионата Италии всех времен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.

Форвард дебютировал на взрослом уровне в 13-м туре Серии А. Он появился на поле на 83-й минуте противостояния с "Фиорентиной" (1:0).

Камарда сыграл в чемпионате в возрасте 15 лет 260 дней. Он на две недели побил достижение предыдущего рекордсмена – Виздома Ами. Тот надел футболку первой команды "Болоньи" в 15 лет 274 дня. Этот рекорд держался с весны 2021 года.

В первой десятке рекордсменов – девять 15-летних во главе с Камардой и 16-летний в момент дебюта культовый Андреа Пирло. Кроме того, новый обладатель рекорда опередил легенду "Милана" Джанни Риверу. Чемпион Европы и обладатель "Золотого мяча-1969" сыграл на взрослом уровне в 15 лет, 9 месяцев и 15 дней за "Аллесандрию".

Камарда – лидер "Милана" U-19. В нынешнем сезоне он оформил 7 мячей во всех турнирах (13 матчей). В частности, нападающий забил 3 гола и добавил к ним 1 ассист в Юношеской лиге УЕФА.

 

 

К слову, итальянский "Эмполи" подписал украинца Попова из чемпионата Польши.

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