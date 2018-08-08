"Вулверхэмптон" попытается убедить Зинченко перейти в клуб

"Манчестер Сити" уже дал согласие на продажу игрока

"Вулверхэмптон" не прекращает попыток подписать украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Об этом сообщает Express&Star.

Отмечается, что "волки" договорились о переходе с "горожанами", но сам украинец пока не хочет соглашаться. Руководство "Вулверхэмптона" должно сегодня провести переговоры с 21-летним хавбеком и попытаться его переубедить. Как только стороны ударят по рукам, о трансфере украинца будет объявлено официально.

Трансферное окно в Англии закрывается завтра, 9 августа.

Зинченко стал игроком "Манчестер Сити" в 2016 году, но тогда же был отдан в аренду голландскому ПСВ. В прошлом сезоне 21-летний футболист вернулся в стан "горожан", стал привлекаться к матчам за первую команду "Манчестер Сити". Он принял участие в 14 поединках на непривычной для себя позиции левого защитника.

Напомним, в матче против "Ливерпуля" в рамках Международного Кубка Чемпионов украинец 64 минуты отыграл на родной позиции центрального полузащитника.