"Вулверхемптон" спробує переконати Зінченко перейти в клуб

Новини Спорт 08.08.2018 - 15:35
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

"Манчестер Сіті" вже дав згоду на продаж гравця

"Вулверхемптон" не припиняє спроб підписати українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Про це повідомляє Express&Star.

Відзначається, що "вовки" домовилися про перехід з "городянами", але сам українець поки не хоче погоджуватися. Керівництво "Вулверхемптона" має сьогодні провести переговори з 21-річним хавбеком і спробувати його переконати. Як тільки сторони вдарять по руках, про трансфер українця буде оголошено офіційно.

Трансферне вікно в Англії закривається завтра, 9 серпня.

Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті" в 2016 році, але тоді ж був відданий в оренду голландському ПСВ. У минулому сезоні 21-річний футболіст повернувся в стан "городян", став залучатися до матчів за першу команду "Манчестер Сіті".

Він взяв участь в 14 поєдинках на незвичній для себе позиції лівого захисника, хоча його номінальним амплуа вважається центральний атакуючий півзахисник.

Зінченко відіграв за "Манчестер Сіті" на позиції центрхава Якщо Зінченко залишиться, то зможе зіграти на опорній позиції, - Гвардіола
Теги:  Манчестер Сити,  трансферы,  Зинченко,  чемпионат Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС