"Вулверхемптон" спробує переконати Зінченко перейти в клуб

"Манчестер Сіті" вже дав згоду на продаж гравця

"Вулверхемптон" не припиняє спроб підписати українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Про це повідомляє Express&Star.

Відзначається, що "вовки" домовилися про перехід з "городянами", але сам українець поки не хоче погоджуватися. Керівництво "Вулверхемптона" має сьогодні провести переговори з 21-річним хавбеком і спробувати його переконати. Як тільки сторони вдарять по руках, про трансфер українця буде оголошено офіційно.

Трансферне вікно в Англії закривається завтра, 9 серпня.

Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті" в 2016 році, але тоді ж був відданий в оренду голландському ПСВ. У минулому сезоні 21-річний футболіст повернувся в стан "городян", став залучатися до матчів за першу команду "Манчестер Сіті".

Він взяв участь в 14 поєдинках на незвичній для себе позиції лівого захисника, хоча його номінальним амплуа вважається центральний атакуючий півзахисник.