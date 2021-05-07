Вулканы Марса все еще могут быть активными, - ученые

Как считают исследователи, большая часть вулканизма на Красной планете произошла между 3 и 4 млрд лет назад, а небольшие извержения в изолированных местах продолжались, возможно, всего 3 млн лет назад. Но до сих пор не было доказательств того, что Марс все еще может быть вулканически активным.

Команда ученых нашла свидетельства извержений в регионе, который называется Равнина Элизий. И это свидетельства самой "молодой" вулканической активности на Марсе.

Большая часть вулканизма в регионе Элизиум Планиция и в других местах на Марсе состоит из лавы, текущей по поверхности, хотя есть многочисленные примеры взрывного вулканизма на Марсе. Однако это место выглядит иначе.

Регион с отложениями находится всего в 1800 километрах от станции InSight, которой удалось зарегистрировать несколько марсотрясений в этом регионе. Ученые считают, что вполне вероятно, что вулканическая активность на Марсе все еще сохранилась. По их мнению, на планете могут существовать глубокие резервуары магмы.