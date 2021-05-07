Вулкани Марса все ще можуть бути активними, - вчені

Як вважають дослідники, велика частина вулканізму на Червоній планеті сталася між 3 і 4 млрд років тому, а невеликі виверження в ізольованих місцях тривали, можливо, всього 3 млн років тому. Але до цих пір не було жодних доказів того, що Марс все ще може бути вулканічно активним.

Команда вчених знайшла свідчення вивержень в регіоні, який називається рівнина Елізій. І це свідчення "наймолодшої" вулканічної активності на Марсі.

Велика частина вулканізму в регіоні Елізіум Планіція і в інших місцях на Марсі складається з лави, що тече по поверхні, хоча є численні приклади вибухового вулканізму на Марсі. Однак це місце виглядає інакше.

Регіон з відкладеннями знаходиться всього в 1800 кілометрах від станції InSight, якій вдалося зареєструвати кілька марсоземлетрусів в цьому регіоні. Вчені вважають, що цілком ймовірно, що вулканічна активність на Марсі все ще збереглася. На їхню думку, на планеті можуть існувати глибокі резервуари магми.