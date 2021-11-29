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У вулкана на Канарах открылись новые жерла. Есть угроза для населения

Новина українською →
Канары, Понедельник 29 ноября 2021 11:04
У вулкана на Канарах открылись новые жерла. Есть угроза для населения Фото: на Канарах открылись новые жерла у вулкана (twitter.com/nochedevolcanes)
Автор: Анастасия Рокитна

У вулкана на Канарах открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. За ночь на острове было зарегистрировано по меньшей мере 80 землетрясений, сильнейшие из которых достигли магнитуды 3,6.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Расплавленная порода из главного нового отверстия двигалась со скоростью 6 метров в минуту.

За 10 недель, что прошли с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где раскинулись тысячи домов, дороги, линии электропередач и оросительные трубы для банановых плантаций.

Один из потоков лавы на прошлой неделе разрушил местное кладбище, перезахоронив останки более 3000 человек.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, непосредственно связанных с извержением.

Напомним, власти острова призвали жителей трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана.

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