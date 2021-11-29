ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла. Є загроза для населення

Новость на русском →
Канари, Понеділок 29 листопада 2021 11:04
У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла. Є загроза для населення Фото: на Канарах відкрилися нові жерла у вулкана (twitter.com/nochedevolcanes)
Автор: Анастасія Рокитна

У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями. За ніч на острові було зареєстровано щонайменше 80 землетрусів, найсильніші з яких досягли магнітуди 3,6.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Розплавлена ​​порода із головного нового отвору рухалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину.

За 10 тижнів, що минули від початку виверження, вчені виявили не менше 11 різних потоків лави, що охопили не менше ніж 1100 гектарів землі, де розташовани тисячі будинків, дороги, лінії електропередач та зрошувальні труби для бананових плантацій.

Один з потоків лави минулого тижня зруйнував місцевий цвинтар, перепоховавши останки понад 3000 людей.

Незважаючи на руйнування, не було травм чи смертей, безпосередньо пов’язаних з виверженням.

Нагадаємо, влада острова закликала жителів трьох муніципалітетів не залишати свої будинки після того, як новий потік лави досяг океану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією