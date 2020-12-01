Через вулкан в Індонезії вже евакуювали понад 4,5 тисячі осіб

Фото: вулкан (twitter.com/zeedaine)

На індонезійському острові Лембата через активізацію вулкану Левотоло свої домівки залишили 4 628 людей. Їх евакуювали до семи визначених пунктів.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, для евакуйованих осіб рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги. Вони також забезпечили людей питною водою.

Евакуйовані відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, масок, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.

Нагадаємо, у неділю вулкан Левотоло вивергався протягом 10 хвилин, викинувши стовп попелу заввишки 4 км. Він розташований в північно-центральній частині острова Лембата. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії і закрила місцевий аеропорт.

Крім того, РБК-Україна писало, що двома тижнями раніше на острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид високого стовпа попелу.

Також повідомлялося, що в серпні на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана.