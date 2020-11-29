В Индонезии началось извержение вулкана, над страной частично запретили полеты

Фото: извержение вулкана Левотоло (twitter.com/InformeSismico)

На индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Об этом сообщает RTL.

Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.

О пострадавших в результате извержения вулкана не сообщается. При этом местные власти призвали граждан, которые проживают в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.

"Жителям рекомендуется не предпринимать какую-либо активность в радиусе четырех километров от кратера вулкана", - сообщили в Геологическом агентстве Индонезии.

BREAKING - Indonesia's Lewotolo volcano erupts spewing ash into sky.pic.twitter.com/i1iuCujDdm — Disclose.tv (@disclosetv) November 29, 2020

Gunung Ile Ape /Ile Lewotolok di pulau Lembata, NTT, meletus. Semoga basudara di sana aman terlindungi. pic.twitter.com/rCb0ssRHvO — dicky senda (@dickysenda) November 29, 2020

Напомним, двумя неделями ранее на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.

Также сообщалось, что в августе на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Сообщалось, что столб поднялся на высоту около 5 километров, а слои пепла накрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.