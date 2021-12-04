Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 15 км. Жители спасаются бегством

Вулканический пепел с горы Семеру заслонил солнце в двух местных районах. По словам официальных лиц, пострадавших пока нет, и эвакуация продолжается.

На кадрах в социальных сетях видно, как жители убегают, когда позади них поднимается гигантское облако пепла.

Тем временем контролирующий орган предупредил авиакомпании о столбе пепла, который поднимается на высоту 15 км.

Вулкан, который возвышается на 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе. Гора Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии.