Вулкан в Індонезії викинув стовп попелу висотою 15 км. Жителі рятуються втечею

Вулканічний попіл з гори Семеру затулив сонце в двох місцевих районах. За словами офіційних осіб, постраждалих поки немає, і евакуація триває.

На кадрах в соціальних мережах видно, як жителі тікають, коли позаду них піднімається гігантська хмара попелу.

Тим часом контролюючий орган попередив авіакомпанії про стовп попелу, який піднімається на висоту 15 км.

Вулкан, який височіє на 3676 м над рівнем моря, раніше вивергався в січні. Гора Семеру входить до числа майже 130 діючих вулканів Індонезії.