У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

В среду, 10 ноября, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 186 км к юго-западу от города Набире, где проживают более 43 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.