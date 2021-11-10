У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Фото: У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение (Getty Images)
В среду, 10 ноября, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 186 км к юго-западу от города Набире, где проживают более 43 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.