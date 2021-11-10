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У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

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Среда 10 ноября 2021 20:44
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Фото: У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 10 ноября, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 186 км к юго-западу от города Набире, где проживают более 43 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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