Вулкан Этна подрос вследствие регулярных извержений за последние пол года

Согласно данным итальянского института геофизики и вулканологии, самый активный кратер Этны рекордно вырос до 3357 метров.

Предыдущая рекордная высота была зафиксирована в 1981 году, когда его кратер достиг высоты 3350 метров, впрочем из-за обрушения краев, он уменьшился до 3326 метров.

Как отмечают ученые, это связано с большим количеством выброса пепла и лавы вследствие его активности, что привело к изменению контура вулкана.

Регулярные извержения никоим образом не представляют опасности, однако это вызывает некоторые неприятности из-за загрязнения улиц, отмены авиарейсов и повреждения урожаев.