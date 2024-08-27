На вулицях Києва введені обмеження на рух вантажівок

Спека в Україні

Минулого тижня в Україну повернулася спекотна погода, яка призвела до зростання споживання електроенергії.

При цьому цього тижня спека все ще буде утримуватися на території України. Проте вона потроху спадає, але тримається на рівні +34 градусів. До того ж в більшості областей країни оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається включно до 29 серпня.

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