На улицах Киева введены ограничения на движение грузовиков

С целью сохранения дорожного покрытия, грузовикам запрещено передвигаться при температуре воздуха выше +28 градусов. Ограничение касается транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водители грузовиков смогут переждать жаркий период на специальных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Такие меры призваны обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить качество дорожного покрытия в условиях высоких температур.