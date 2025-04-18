Вулиці Запоріжжя почнуть патрулювати поліцейські дрони

Відсьогодні, 18 квітня, у Запоріжжі розпочинає роботу поліцейський аеропатруль. Дрони, оснащені камерами, стежитимуть за ситуацією у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Запорізької області.

"Життя у прифронтовому регіоні - це щоденна боротьба за безпеку, стабільність і спокій. В умовах, коли загрози з’являються несподівано, вкрай необхідним стає впровадження нових інструментів, які забезпечать швидкість, точність та ефективність. Саме тому відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть ще й поліцейські дрони", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, основна мета аеропатруля - забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.

Якими маршрутами патрулюватимуть дрони?

Наразі визначено чотири рекреаційні зони:

Національний заповідник "Хортиця";

Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай";

Парк Перемоги;

Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка").

Як це вплине на безпеку?

Поліцейські, за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

Чому це важливо у воєнний час?

Як зазначили у поліції, застосування таких технологій - крок до безпечного і контрольованого середовища навіть під час війни. Дрони - розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація - це технологічна броня та новий етап у захисті громадського порядку.