Вулиці Запоріжжя почнуть патрулювати поліцейські дрони
Відсьогодні, 18 квітня, у Запоріжжі розпочинає роботу поліцейський аеропатруль. Дрони, оснащені камерами, стежитимуть за ситуацією у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Запорізької області.
"Життя у прифронтовому регіоні - це щоденна боротьба за безпеку, стабільність і спокій. В умовах, коли загрози з’являються несподівано, вкрай необхідним стає впровадження нових інструментів, які забезпечать швидкість, точність та ефективність. Саме тому відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть ще й поліцейські дрони", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, основна мета аеропатруля - забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.
Якими маршрутами патрулюватимуть дрони?
Наразі визначено чотири рекреаційні зони:
- Національний заповідник "Хортиця";
- Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай";
- Парк Перемоги;
- Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка").
Як це вплине на безпеку?
Поліцейські, за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.
Чому це важливо у воєнний час?
Як зазначили у поліції, застосування таких технологій - крок до безпечного і контрольованого середовища навіть під час війни. Дрони - розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація - це технологічна броня та новий етап у захисті громадського порядку.
Атаки на Запоріжжя
Зазначимо, російські війська часто атакують дронами і ракетами Запоріжжя та область. Під ударом зазвичай цивільні та інфраструктурні об'єкти.
Також нещодавно пресслужба ДСНС Запорізької області повідомила про те, що 14 квітня внаслідок обстрілів FPV-дронами сталося дві пожежі у Запоріжжі та селищі Степногірськ. Інших деталей щодо атаки на Запоріжжя не розголошувалось.
Згодом рятувальники прибрали згадку про FPV-дрон, однак у мережі вже заявили, що Запоріжжя, ймовірно, вперше було атаковано FPV-дроном.
Окрім того, Росія, ймовірно, готується до нового наступу, аби посилити свої "переговорні позиції". Не виключені нові атаки на північному сході України, включно із Сумською, Харківською та Запорізькою областями.
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