Улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны

С сегодняшнего дня, 18 апреля, в Запорожье начинает работу полицейский аэропатруль. Дроны, оснащенные камерами, будут следить за ситуацией в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Запорожской области.

"Жизнь в прифронтовом регионе - это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимым становится внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.

По каким маршрутам будут патрулировать дроны?

Сейчас определены четыре рекреационные зоны:

Национальный заповедник "Хортица";

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";

Парк Победы;

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

Как это повлияет на безопасность?

Полицейские, с помощью беспилотников не просто наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

Почему это важно в военное время?

Как отметили в полиции, применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка.