ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны

Запорожье, Пятница 18 апреля 2025 18:03
UA EN RU
Улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны Фото: улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Татьяна Степанова

С сегодняшнего дня, 18 апреля, в Запорожье начинает работу полицейский аэропатруль. Дроны, оснащенные камерами, будут следить за ситуацией в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Запорожской области.

"Жизнь в прифронтовом регионе - это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимым становится внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.

По каким маршрутам будут патрулировать дроны?

Сейчас определены четыре рекреационные зоны:

  • Национальный заповедник "Хортица";
  • Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";
  • Парк Победы;
  • Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

Как это повлияет на безопасность?

Полицейские, с помощью беспилотников не просто наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

Почему это важно в военное время?

Как отметили в полиции, применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка.

Атаки на Запорожье

Отметим, российские войска часто атакуют дронами и ракетами Запорожье и область. Под ударом обычно гражданские и инфраструктурные объекты.

Также недавно пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что 14 апреля в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Других деталей относительно атаки на Запорожье не разглашалось.

Впоследствии спасатели убрали упоминание о FPV-дроне, однако в сети уже заявили, что Запорожье, вероятно, впервые было атаковано FPV-дроном.

Кроме того, Россия, вероятно, готовится к новому наступлению, чтобы усилить свои "переговорные позиции". Не исключены новые атаки на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине Дрони
NEWS
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза