Улицы Запорожья начнут патрулировать полицейские дроны
С сегодняшнего дня, 18 апреля, в Запорожье начинает работу полицейский аэропатруль. Дроны, оснащенные камерами, будут следить за ситуацией в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Запорожской области.
"Жизнь в прифронтовом регионе - это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимым становится внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.
По каким маршрутам будут патрулировать дроны?
Сейчас определены четыре рекреационные зоны:
- Национальный заповедник "Хортица";
- Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";
- Парк Победы;
- Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").
Как это повлияет на безопасность?
Полицейские, с помощью беспилотников не просто наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.
Почему это важно в военное время?
Как отметили в полиции, применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка.
Атаки на Запорожье
Отметим, российские войска часто атакуют дронами и ракетами Запорожье и область. Под ударом обычно гражданские и инфраструктурные объекты.
Также недавно пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что 14 апреля в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Других деталей относительно атаки на Запорожье не разглашалось.
Впоследствии спасатели убрали упоминание о FPV-дроне, однако в сети уже заявили, что Запорожье, вероятно, впервые было атаковано FPV-дроном.
Кроме того, Россия, вероятно, готовится к новому наступлению, чтобы усилить свои "переговорные позиции". Не исключены новые атаки на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
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