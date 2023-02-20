ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць

Новость на русском →
Ірпінь, Понеділок 20 лютого 2023 20:10
В Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць Фото: в Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На вулиця міста Ірпінь від сьогодні, 20 лютого, повертається освітлення. До кінця тижня будуть освітлені також парки і сквери громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

За його словами, повернути освітлення на вечірні вулиці міста дозволило те, що зросла генерація електроенергії.

Окрім цього, з середи, 22 лютого, вуличне освітлення буде увімкнено і в Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях, Діброві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, Рада оборони Запорізької області прийняла рішення про поновлення роботи зовнішнього освітлення в Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ирпень Графік відключення світла
NEWS
Зеленський про бої за Бахмут: втратити його означає крок вперед для росіян
Зеленський про бої за Бахмут: втратити його означає крок вперед для росіян
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна