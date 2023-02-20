Фото: в Ірпені від сьогодні повертають освітлення вулиць (GettyImagеs)

На вулиця міста Ірпінь від сьогодні, 20 лютого, повертається освітлення. До кінця тижня будуть освітлені також парки і сквери громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.