Уличное освещение возвращают в Полтавскую область: где и как будут включать

В Полтавской области частично восстановят уличное освещение. Фонари начнут включать в регионе с завтрашнего дня, 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина.

Где будут включать освещение

По словам главы области, уличное освещение в Полтавской области будет включаться именно на аварийно опасных участках дорог, пешеходных переходах и перекрестках в пределах населенных пунктов.

Когда будут включать освещение

Лунин также указал на важный момент - освещение будет работать до начала комендантского часа.

При этом его обязательно будут выключать во время воздушных тревог.

"Именно такое решение сегодня поддержал Совет обороны Полтавской области. Кроме того, пошли навстречу бизнесу и разрешили использовать подсветку наружной рекламы", - добавил Лунин.

Отметим, что ранее решение о запрете использовать уличное освещение приняла Полтавская областная военная администрация из-за дефицита электрической энергии в области и по рекомендациям военных по режиму светомаскировки.

Напомним, также сообщалось, что сегодня уличное освещение возвращают в Черниговскую область.

Добавим, недавно в Ирпене вернули освещение улиц и пообещали, что в городе будут освещены также парки и скверы общины.

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