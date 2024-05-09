Вуличне освітлення в Києві буде на мінімумі: чи чекати відключень світла

Як відзначає КМВА, масовані обстріли ворога спричинили дефіцит в енергосистемі. Внаслідок цього "Укренерго" вимушене застосувати обмеження енергопостачання для бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень розподіляють рівномірно між усіма областями. Зокрема можливі відключення для бізнесу й у Києві.

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо", - додає КМВА.

Зазначається, що зменшення яскравості освітлювальних приладів дозволить досягти загальної економії не менше 20%.

Також продовжують пошуки інших джерел економії. Водночас побутових споживачів наразі обмежувати в електропостачанні не планують.

КМВА закликає киян економити світло в години навантажень - з 18:00 по 23:00.

Світло в Україні

Останні місяці ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Вчора, 8 травня, терористи вдались до чергового масованого обстрілу під час якого окупанти застосували 55 ракет й 21 дрон.

Під час ударів росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі: