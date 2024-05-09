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Вуличне освітлення в Києві буде на мінімумі: чи чекати відключень світла

Фото: чи чекати на відключення світла побутовим споживачам у Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві мінімізують вечірнє освітлення вулиць. На побутових споживачах поки що економити електроенергію не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Як відзначає КМВА, масовані обстріли ворога спричинили дефіцит в енергосистемі. Внаслідок цього "Укренерго" вимушене застосувати обмеження енергопостачання для бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень розподіляють рівномірно між усіма областями. Зокрема можливі відключення для бізнесу й у Києві. 

"Паралельно ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо", - додає КМВА. 

Зазначається, що зменшення яскравості освітлювальних приладів дозволить  досягти загальної економії не менше 20%.  

Також продовжують пошуки інших джерел економії. Водночас побутових споживачів наразі обмежувати в електропостачанні не планують

 

КМВА закликає киян економити світло в години навантажень - з 18:00 по 23:00. 

Світло в Україні 

Останні місяці ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України. Вчора, 8 травня, терористи вдались до чергового масованого обстрілу під час якого окупанти застосували 55 ракет й 21 дрон

Під час ударів росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі

  • Львівської; 
  • Полтавської; 
  • Вінницької; 
  • Кіровоградської; 
  • Івано-Франківської областей. 

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КиївЕлектроенергія