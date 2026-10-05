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Вуглецеве мито ЄС стало критичним для України: уряд закликали відтермінувати СВАМ

09:02 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Дмитро Сидоров
Руслан Іллічов (фото: fru.ua)

Вуглецеве мито, яке стягує Європейський Союз при імпорті товарів з України, має бути відтерміноване для нашої країни, оскільки має місце форс-мажорна обставина - повномасштабна війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова, які він сказав під час конференції United by Mining, проведеної Національною асоціацією добувної промисловості.

"Ми вважаємо, що є всі підстави для форс-мажору для того, щоб відтермінувати нам введення цієї плати (вуглецевого мита, англ. СВАМ - Ред.)", - сказав він.

Іллічов пояснив, що сьогодні через війну Україна не може забезпечити виконання всіх екологічних вимог під час виробництва металу, цементу, роботи інших капіталомістких галузей та реалізації проектів з видобутку корисних копалин.

При цьому, наприклад, металурги та виробники цементу зазнають значних втрат через запровадження з 1 січня цього року додаткового вуглецевого мита на кордоні з ЄС.

Для відтермінування дії цього мита уряд має провести відповідні та результативні переговори з Єврокомісією.

Також, за словами гендиректора ФРУ, необхідно переглянути дефолтні значення викидів для підприємств (застосовуються за відсутності фактичних даних). Ці значення є досить високими для українських підприємств.

Нагадаємо, представники металургійної галузі вже неодноразово закликали уряд провести перемовини з Брюсселем та домогтися скасування вуглецевого податку, а також збільшити квоти на імпорт сталі та металопродукції й усунути торгові обмеження.

Наприкінці вересня аналітики GMK Center зазначали, що регламент CBAM передбачає можливість застосування винятків у разі форс-мажорних обставин, зокрема масштабного руйнування промислової та транспортної інфраструктури.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляли, що за несприятливого сценарію сукупні втрати українських металургів від застосування вуглецевого мита можуть перевищити 1 млрд доларів на рік.

Більше про головні тези та ключові виклики, які обговорювали учасники конференції United by Mining, - зокрема щодо інвестицій, дефіциту кадрів, вартості енергоресурсів і логістики, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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