Углеродная пошлина ЕС стала критической для Украины: правительство призвали отсрочить СВАМ

"Мы считаем, что есть все основания для форс-мажора для того, чтобы отсрочить нам введение этой платы (углеродной пошлины, англ. СВАМ - Ред.)", - сказал он.

Ильичев пояснил, что сегодня из-за войны Украина не может обеспечить выполнение всех экологических требований при производстве металла, цемента, работе других капиталоемких отраслей и реализации проектов по добыче полезных ископаемых.

При этом, например, металлурги и производители цемента несут значительные потери из-за введения с 1 января этого года дополнительной углеродной пошлины на границе с ЕС.

Для отсрочки действия этой пошлины правительство должно провести соответствующие и результативные переговоры с Еврокомиссией.

Также, по словам гендиректора ФРУ, необходимо пересмотреть дефолтные значения выбросов для предприятий (применяются при отсутствии фактических данных). Эти значения являются достаточно высокими для украинских предприятий.