Вуглецева бомба. Як осушення торфовища прискорює зміну клімату

Дослідження показало, що світові торфовища залишаються практично без захисту, незважаючи на їхню ключову роль у боротьбі зі зміною клімату. Ці екосистеми займають лише 3% поверхні Землі, але містять більше вуглецю, ніж усі ліси планети.

Однак їхнє осушення і руйнування призводять до викидів вуглекислого газу, порівнянних із забрудненням від найбільших країн-промисловців.

Фермерські господарства та видобувна промисловість активно осушують торфовища, вивільняючи вуглець, який накопичувався там протягом тисячоліть.

Якби викиди від зруйнованих торфовищ враховувалися окремо, вони зробили б цю екосистему четвертим за величиною забруднювачем світу після Китаю, США та Індії.

Перша глобальна оцінка охорони торфовищ виявила тривожну картину: лише 17% цих територій перебувають в охоронюваних зонах. Це значно менше, ніж у тропічних лісів (38%) і мангрових заростей (42%).

Найбільша кількість торфовищ зосереджена в Канаді, Росії та Індонезії, проте рівень їхнього захисту там навіть нижчий за світовий середній.

Вищий відсоток територій, що охороняються, спостерігається у США та Бразилії, але дослідники попереджають, що формальний статус не завжди означає реальний захист на місцях.

Вчені кажуть, що вуглець у торф'яниках накопичувався протягом сотень або навіть тисяч років, і його неможливо відновити у часових межах, що відповідають заходам боротьби зі зміною клімату. Саме тому торф'яники іноді називають "вуглецевою бомбою" - якщо їх почати руйнувати, викиди триватимуть, і цей вуглець вже не вдасться повернути назад.

Чому торфовища важливі

Крім зберігання вуглецю, ці екосистеми виконують критично важливі функції:

Затримують вологу, запобігаючи посухам і повеням.

Слугують домівкою для безлічі рідкісних рослин, птахів і комах.

Є одним із найефективніших природних рішень для боротьби зі зміною клімату.

Вчені підкреслюють, що відновлення торфовищ - це економічно вигідний спосіб скорочення викидів CO2. Чверть із них розташована на землях корінних народів, які довели, що можуть зберігати екосистеми в кращому стані.

Що робити далі

Для порятунку торфовищ експерти пропонують:

Розширення територій, що охороняються, та покращення їхнього фінансування.

Посилення природоохоронних законів, що обмежують руйнівну експлуатацію земель.

Поліпшення прав на землю для корінних народів.

Включення захисту торфовищ до національних кліматичних стратегій, що повинно стати пріоритетом вже у 2025 році.

Торфовища залишаються одними з найбільш недооцінених природних екосистем. Їхнє збереження може стати ключем до сповільнення кліматичної кризи, але без термінових дій ці вуглецеві сховища ризикують перетворитися на джерело ще більших викидів в атмосферу.