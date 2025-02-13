Вуглецева бомба. Як осушення торфовища прискорює зміну клімату

Світові торфовища, незважаючи на їхню ключову роль у зберіганні вуглецю і боротьбі зі зміною клімату, залишаються практично без захисту. Їхнє руйнування призводить до колосальних викидів CO2, які можна порівняти із забрудненням найбільших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дослідження показало, що світові торфовища залишаються практично без захисту, незважаючи на їхню ключову роль у боротьбі зі зміною клімату. Ці екосистеми займають лише 3% поверхні Землі, але містять більше вуглецю, ніж усі ліси планети.
Однак їхнє осушення і руйнування призводять до викидів вуглекислого газу, порівнянних із забрудненням від найбільших країн-промисловців.
Фермерські господарства та видобувна промисловість активно осушують торфовища, вивільняючи вуглець, який накопичувався там протягом тисячоліть.
Якби викиди від зруйнованих торфовищ враховувалися окремо, вони зробили б цю екосистему четвертим за величиною забруднювачем світу після Китаю, США та Індії.
Перша глобальна оцінка охорони торфовищ виявила тривожну картину: лише 17% цих територій перебувають в охоронюваних зонах. Це значно менше, ніж у тропічних лісів (38%) і мангрових заростей (42%).
Найбільша кількість торфовищ зосереджена в Канаді, Росії та Індонезії, проте рівень їхнього захисту там навіть нижчий за світовий середній.
Вищий відсоток територій, що охороняються, спостерігається у США та Бразилії, але дослідники попереджають, що формальний статус не завжди означає реальний захист на місцях.
Вчені кажуть, що вуглець у торф'яниках накопичувався протягом сотень або навіть тисяч років, і його неможливо відновити у часових межах, що відповідають заходам боротьби зі зміною клімату. Саме тому торф'яники іноді називають "вуглецевою бомбою" - якщо їх почати руйнувати, викиди триватимуть, і цей вуглець вже не вдасться повернути назад.
Крім зберігання вуглецю, ці екосистеми виконують критично важливі функції:
Вчені підкреслюють, що відновлення торфовищ - це економічно вигідний спосіб скорочення викидів CO2. Чверть із них розташована на землях корінних народів, які довели, що можуть зберігати екосистеми в кращому стані.
Для порятунку торфовищ експерти пропонують:
Торфовища залишаються одними з найбільш недооцінених природних екосистем. Їхнє збереження може стати ключем до сповільнення кліматичної кризи, але без термінових дій ці вуглецеві сховища ризикують перетворитися на джерело ще більших викидів в атмосферу.
Нагадаємо, що причиною пожеж в Україні є пересушення торфовищ через відсутність дощів, так і підпали сухої рослинності, вибухи під час бойових дій та лісові пожежі. Ліквідувати такі загоряння вкрай складно через тривале тління торфу під землею.