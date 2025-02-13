Углеродная бомба. Как осушение торфяников ускоряет изменение климата

Мировые торфяники, несмотря на их ключевую роль в хранении углерода и борьбе с изменением климата, остаются практически без защиты. Их разрушение приводит к колоссальным выбросам CO2, сравнимым с загрязнением крупнейших стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Исследование показало, что мировые торфяники остаются практически без защиты, несмотря на их ключевую роль в борьбе с изменением климата. Эти экосистемы занимают всего 3% поверхности Земли, но содержат больше углерода, чем все леса планеты.
Однако их осушение и разрушение приводят к выбросам углекислого газа, сопоставимым с загрязнением от крупнейших стран-промышленников.
Фермерские хозяйства и добывающая промышленность активно осушают торфяники, высвобождая углерод, который накапливался там в течение тысячелетий.
Если бы выбросы от разрушенных торфяников учитывались отдельно, они сделали бы эту экосистему четвертым по величине загрязнителем мира после Китая, США и Индии.
Первая глобальная оценка охраны торфяников выявила тревожную картину: только 17% этих территорий находятся в охраняемых зонах. Это значительно меньше, чем у тропических лесов (38%) и мангровых зарослей (42%).
Наибольшее количество торфяников сосредоточено в Канаде, России и Индонезии, однако уровень их защиты там даже ниже мирового среднего.
Более высокий процент охраняемых территорий наблюдается в США и Бразилии, но исследователи предупреждают, что формальный статус не всегда означает реальную защиту на местах.
Ученые говорят, что углерод в торфяниках накапливался в течение сотен или даже тысяч лет, и его невозможно восстановить во временных рамках, соответствующих мерам борьбы с изменением климата. Именно поэтому торфяники иногда называют "углеродной бомбой" - если их начать разрушать, выбросы будут продолжаться, и этот углерод уже не удастся вернуть обратно.
Кроме хранения углерода, эти экосистемы выполняют критически важные функции:
Ученые подчеркивают, что восстановление торфяников - это экономически выгодный способ сокращения выбросов CO2. Четверть из них расположена на землях коренных народов, которые доказали, что могут сохранять экосистемы в лучшем состоянии.
Для спасения торфяников эксперты предлагают:
Торфяники остаются одними из самых недооцененных природных экосистем. Их сохранение может стать ключом к замедлению климатического кризиса, но без срочных действий эти углеродные хранилища рискуют превратиться в источник еще больших выбросов в атмосферу.
Напомним, что причиной пожаров в Украине является пересушивание торфяников из-за отсутствия дождей, так и поджоги сухой растительности, взрывы во время боевых действий и лесные пожары. Ликвидировать такие возгорания крайне сложно из-за длительного тления торфа под землей.