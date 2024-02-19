Вугледар у зоні ризику? Експерт відповів, чому зростає тиск на місто із півночі

Як розповів військовий експерт Олександр Коваленко, цього разу окупанти можуть ударити з півночі, адже вже зараз вони просуваються через село Новомихайлівка.

Варто зауважити, що достеменно невідомо скільки зараз стягнуто російських військ на вказаному напрямку. Однак є загроза, що захоплення Авдіївки звільнить резерви для ударів із півночі, а до атак з півдня можуть залучити 40-тисячне угруповання з Маріуполя. Остання активізація трохи на захід від Новодонецького лише підтверджує навислу загрозу над Вугледаром.

"Після захоплення Мар'їнки для них стало пріоритетом просування в районі Новомихайлівки та у напрямку на Водяне з Солодкого. Щоб створити з півночі зону ризику. Вугледар їм потрібен, щоб знизити вогневий вплив Сил оборони на залізницю у Волновасі", - розповідає Коваленко.

На його думку, після Авдіївки пріоритетом для росіян буде Куп'янськ та Часів Яр. Вугледар – у перспективі, як і Запорізька область, де поновилися активні бої. Минулого року Сили оборони відвоювали Роботинський виступ площею 10 на 10 км, і, схоже, Росія налаштована повернути позиції. Як заявив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, туди стягнули серйозні сили.

"Ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, - воно за своїми розмірами перевершує в особовому складі те угрупування, яке задіяне на Авдіївському напрямку", - казав він.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України опублікували аудіоперехоплення, в якому російський окупант скаржився, що їх почали гнати на Вугледар "у цю м'ясорубку". Інтервент розповідав, що ЗС РФ не мають там успіху та зазнають значних втрат живої сили.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним і професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

За даними командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин противника.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас російські загарбники після взяття під контроль Авдіївки продовжують наступ на цьому напрямку. Протягом минулої доби росіяни здійснили поблизу міста спроби масованих штурмів біля села Ласточкине, проте Сили оборони України відбили ворожі атаки.

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