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Вугільна криза паралізує російську залізницю: розвідка повідомила деталі

Росія, Субота 19 квітня 2025 20:54
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Вугільна криза паралізує російську залізницю: розвідка повідомила деталі Фото: вугільна криза паралізує російську залізницю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Росії поглиблюється криза у вугільній галузі, що вже серйозно б'є по залізничних перевезеннях. Через нестачу вантажів сотні тисяч вагонів простоюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Розвідка наголосила, що поглиблення кризи у вугільній галузі Росії продовжує завдавати ударів по суміжних секторах економіки РФ.

"Особливо сильно це відчули залізничні перевезення, що страждають від нестачі вантажів - у першому кварталі 2025 року значно знизилися обсяги транспортування російською залізницею експортного вугілля до портів Азовського, Чорного та Балтійського морів", - додали в службі.

Основною причиною такого падіння є неспроможність вугільних компаній забезпечити заявлені обсяги поставок. Частка ненаданого для перевезення вугілля сягнула 30 % від попередньо замовленого. Через це залізничний монополіст змушений утримувати зайві вагони, що простоюють без роботи.

Станом на квітень 2025 року надлишок вагонного парку у РФ вже досяг 295 тисяч одиниць.

"Це створює додаткове навантаження на інфраструктуру та збільшує витрати на обслуговування. Така ситуація свідчить про серйозні дисбаланси у внутрішньому ланцюгу постачань", - наголосили в розвідці.

Службу зовнішньої розвідки України прогнозує, що санкції та проблеми з експортом на традиційно високорентабельні ринки й надалі ускладнюватимуть функціонування галузі.

"Поглиблення кризи своєю чергою може обвалити не лише вугільну промисловість, а й загалом транспортну систему РФ", - підсумували в службі.

Зауважимо, що нещодавно стало відомо про те, що обсяги вантажоперевезень російською залізницею у 2024 році впали до 15-річного мінімуму.

Брак робочої сили та локомотивів посилив проблеми з пропускною спроможністю, оскільки Москва переспрямовує торгівельні потоки з Європи в Азію, продовжуючи війну проти України.

Детальніше про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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