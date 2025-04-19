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Угольный кризис парализует российскую железную дорогу: разведка сообщила детали

Россия, Суббота 19 апреля 2025 20:54
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Угольный кризис парализует российскую железную дорогу: разведка сообщила детали Фото: угольный кризис парализует российскую железную дорогу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В России углубляется кризис в угольной отрасли, что уже серьезно бьет по железнодорожным перевозкам. Из-за нехватки грузов сотни тысяч вагонов простаивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Разведка отметила, что углубление кризиса в угольной отрасли России продолжает наносить удары по смежным секторам экономики РФ.

"Особенно сильно это почувствовали железнодорожные перевозки, страдающие от недостатка грузов - в первом квартале 2025 года значительно снизились объемы транспортировки российской железной дорогой экспортного угля в порты Азовского, Черного и Балтийского морей", - добавили в службе.

Основной причиной такого падения является неспособность угольных компаний обеспечить заявленные объемы поставок. Доля непредоставленного для перевозки угля достигла 30% от предварительно заказанного. Из-за этого железнодорожный монополист вынужден удерживать лишние вагоны, простаивающие без работы.

По состоянию на апрель 2025 года избыток вагонного парка в РФ уже достиг 295 тысяч единиц.

"Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и увеличивает расходы на обслуживание. Такая ситуация свидетельствует о серьезных дисбалансах во внутренней цепи поставок", - отметили в разведке.

Служба внешней разведки Украины прогнозирует, что санкции и проблемы с экспортом на традиционно высокорентабельные рынки и в дальнейшем будут усложнять функционирование отрасли.

"Углубление кризиса в свою очередь может обвалить не только угольную промышленность, но и в целом транспортную систему РФ", - подытожили в службе.

Заметим, что недавно стало известно о том, что объемы грузоперевозок по российской железной дороге в 2024 году упали до 15-летнего минимума.

Нехватка рабочей силы и локомотивов усилил проблемы с пропускной способностью, поскольку Москва перенаправляет торговые потоки из Европы в Азию, продолжая войну против Украины.

Подробнее о причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.

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