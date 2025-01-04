Вугілля для електростанції в Придністров'ї вистачить тільки на січень, - Молдова

"Станція MGRES/Cuciurgan наразі працює на вугіллі, зі щоденним споживанням 1000 тонн, з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запасів вугілля вистачить до кінця січня цього року, що менше заявлених раніше 50 днів", - ідеться в повідомленні.

Ба більше, вчора по всьому регіону проводилися віялові відключення. Через перевантаження мережі було зафіксовано збої в роботі електромережі, що зачепило понад 3 тисячі споживачів.

В уряді Молдови заявили, що поліція, медичні працівники та екстрені служби готові надати підтримку людям, яким знадобиться допомога.

"Центральна влада перебуває в постійному контакті з мерами постраждалих від відключень населених пунктів для обміну інформацією про ситуацію в регіоні", - додали в молдовському уряді.