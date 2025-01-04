Угля для электростанции в Приднестровье хватит только на январь, - Молдова

"Станция MGRES/Cuciurgan в настоящее время работает на угле, с ежедневным потреблением 1000 тонн, из которого производится 140-150 МВт электроэнергии. Запасов угля хватит до конца января этого года, что меньше заявленных ранее 50 дней", - говорится в сообщении.

Более того, вчера по всему региону проводились веерные отключения. Из-за перегрузки сети было зафиксировано сбои в работе электросети, что затронуло более 3 тысяч потребителей.

В правительстве Молдовы заявили, что полиция, медицинские работники и экстренные службы готовы оказать поддержку людям, которым понадобится помощь.

"Центральные власти находятся в постоянном контакте с мэрами пострадавших от отключений населенных пунктов для обмена информацией о ситуации в регионе", - добавили в молдавском правительстве.