Вучичу не вдасться всидіти на двох стільцях: ЄС поставив Сербію перед вибором

Отож, 22 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка ставить під сумнів перспективи членства Сербії в Європейському Союзі. Документ різко критикує стан демократії в Сербії та закликає Белград узгодити свою зовнішню політику з позицією ЄС.

У резолюції зазначено, що підтримка євроінтеграції Сербії буде можлива лише за виконання низки ключових умов: дотримання принципів демократії та верховенства права, повага до основоположних прав людини, а також повне приєднання до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно із введенням санкцій проти Росії.

Парламентарі наголосили, що нинішня позиція сербської влади, яка намагається балансувати між Москвою та Брюсселем, є несумісною з європейським курсом.

"Європейська інтеграція передбачає не лише економічну співпрацю, а й політичну солідарність у питаннях міжнародної безпеки", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Резолюцію підтримали 457 депутатів, 103 проголосували проти, а 72 утрималися.

Таким чином Європарламент закликав уряд Александра Вучича визначитися зі своїм зовнішньополітичним курсом: або продовжувати співпрацю з ЄС і впроваджувати демократичні реформи, або підтримувати союз із Росією, що фактично заблокує шанси Сербії на вступ до Євросоюзу.

Крім того, документ також засуджує "погіршення стану демократії" та "надмірне застосування сили проти протестувальників" після останніх подій у Новому Саді.

"Раніше поліція Сербії дотримувалася свободи протестів та зібрань, але нещодавно ми спостерігали насильство щодо студентів, протестувальників та журналістів, а також надмірне застосування сили", - заявила на засіданні єврокомісар з питань розширення Марта Кос.