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Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет

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Белград, Четверг 02 февраля 2023 14:30
Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет Фото: Александар Вучич, президент Сербии (flickr by Tib Tib)
Автор: Мария Кучерявец

Сербия и дальше будет сохранять свой военный нейтралитет. Мы будем продолжать укреплять свою армию без вмешательств со стороны РФ и других стан.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание novosti.rs.

"Мы будем продолжать сохранять военный нейтралитет, защищать его и строить армию. Сегодня она в 15 раз сильнее, чем была. Другое дело - сохранить наше самостоятельное принятие решений. Чтобы никто с востока или со стороны России не влиял на нас, политические решения принимаются только в Сербии и никогда не будут за ее пределами", - заявил Вучич во время специального заседания парламента.

Отметим, ранее Вучич уже говорил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс, поскольку у Сербии "есть армия, которая сможет защитить население страны".

Напомним, кроме того, ранее президент Сербии заявил, что его страна уже "не столь хочет вступать в ЕС, как раньше".

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