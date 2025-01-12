Вучич запропонував провести зустріч Трампа і Путіна в Сербії

Сербія зацікавлена в проведенні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та обраного президента США Дональда Трампа. Країна готова гарантувати безпеку кожної зі сторін.
Про це заявив сербський президент Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно заявити, що Сербія зацікавлена в тому, щоб стати місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", - сказав Вучич.
Він зазначив, що Сербія перебуває поза обома військовими блоками, такими як НАТО і ОДКБ. Таким чином, за його словами, це робить країну незалежною, і Сербія готова гарантувати повну безпеку обом главам держав.
Також Вучич додав, що Сербія є країною, де Дональд Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Водночас, там популярний і російський диктатор.
"Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. Ми не говоримо про лідерів, які були одними й тими самими, ми говоримо про підтримку народу в цілому. З іншого боку, це країна, де... Путін, як і раніше, дуже і дуже популярний. Так що я думаю, що це місце на земній кулі дуже добре підійде їм обом", - резюмував сербський президент.
Нагадаємо, днями обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Тоді ж він додав, що ця зустріч буде організована.
Уже сьогодні майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц повідомив, що впродовж наступних днів або тижнів очікує щонайменше дзвінка між Трампом і Путіним. При цьому зазначив, що зустріч продовжує готуватися.
Також зазначимо, що вчора Швейцарія заявила, що готова на своїй території прийняти зустріч новообраного президента США та російського диктатора щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.
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