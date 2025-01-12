Вучич предложил провести встречу Трампа и Путина в Сербии

"Поскольку я вижу, что некоторые люди предлагают свое место для встречи Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия находится вне обоих военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ. Таким образом, по его словам, это делает страну независимой, и Сербия готова гарантировать полную безопасность обеим главам государств.

Также Вучич добавил, что Сербия является страной, где Дональд Трамп имел наибольшую поддержку во всей Европе. В то же время, там популярен и российской диктатор.

"Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа. Мы не говорим о лидерах, которые были одними и теми же, мы говорим о поддержке народа в целом. С другой стороны, это страна, где... Путин по-прежнему очень и очень популярен. Так что я думаю, что это место на земном шаре очень хорошо подойдет им обоим", - резюмировал сербский президент.