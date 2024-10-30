Вучич запитав Путіна про припинення війни в Україні: що той відповів

За словами Вучича, він вперше за два з половиною роки поговорив з Путіним після того, як відхилив його запрошення на саміт БРІКС. Під час телефонної розмови він запитав у Путіна про припинення вогню у війні РФ проти України.

"Це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді. Потім я запитав його про ситуацію в Україні", - розповів Вучич.

Однак Путін так і не відповів на це. Натомість Путін заявив йому, що "всі цілі спеціальних військових операцій будуть виконані".