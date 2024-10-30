Вучич запитав Путіна про припинення війни в Україні: що той відповів

Президент Сербії Александр Вучич провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони говорили про війну в Україні.
Про це заявив сам Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.
За словами Вучича, він вперше за два з половиною роки поговорив з Путіним після того, як відхилив його запрошення на саміт БРІКС. Під час телефонної розмови він запитав у Путіна про припинення вогню у війні РФ проти України.
"Це те, що роблять джентльмени, це те, що роблять справжні чоловіки за таких обставин, навіть якщо інша сторона очікує іншої відповіді. Потім я запитав його про ситуацію в Україні", - розповів Вучич.
Однак Путін так і не відповів на це. Натомість Путін заявив йому, що "всі цілі спеціальних військових операцій будуть виконані".
Раніше РБК-Україна писало про те, що у Вучич відмовив Путіну і заявив, що не братиме участі в саміті БРІКС у Росії. Згодом стало відомо, країна направила на саміт у Казані свого представника.
Також ми писали про те, що Вучич уперше за 2,5 року зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та подякував за газ.
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