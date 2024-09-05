Вучич відмовив Путіну і не поїде на саміт БРІКС в Росію
Президент Сербії Олександр Вучич не братиме участі у саміті БРІКС в Росії. Нещодавно він отримав запрошення від президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними видання, Вучич розповів про те, що не зможе відвідати саміт БРІКС, що відбудеться 22−24 жовтня. Це пов'язано з тим, що у Сербії "будуть важливі гості". Однак він не уточнив, хто саме.
Євроінтеграція Сербії
Варто зауважити, що ще у 2009 році Сербія подала заявку до долучення до Євросоюзу, а через три роки держава набула офіційного статусу кандидата на вступ до блоку.
А у травні цього року Вучич заявив, що Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, позаяк Белград йде до членства в Європейському союзі.
БРІКС
Нагадаємо, що до групи БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, а також Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Єгипет. Однак на найближчому саміті може бути розглянуте перше розширення: Малайзія, Таїланд, Туреччина та Азербайджан є серед країн, які хочуть приєднатися до групи.
До слова, наприкінці 2023 року новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей надіслав листа країнам-членам БРІКС в якому заявив про відмову Аргентини вступити до об'єднання.
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