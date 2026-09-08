Вучич розпускає парламент і назвав дату дострокових виборів у Сербії

Вучич підтвердив журналістам дату проведення дострокових парламентських виборів у країні. Голосування відбудеться 25 жовтня 2026 року. Завтра він підпише указ про розпуск Народної скупщини та рішення про призначення дострокових парламентських виборів.

Раніше Вучич називав два можливі дати дострокового голосування - 18 або 25 жовтня. Тепер він підтвердив, що вибори відбудуться саме 25 жовтня. За сербським законодавством, між оголошенням виборів та днем голосування має пройти від 45 до 60 днів.

Причина розпуску парламенту

Дострокові вибори відбуваються на тлі тривалих політичних і суспільних протестів у Сербії. Масові демонстрації розпочалися після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому-Саді у листопаді 2024 року, внаслідок якого загинули 16 людей. Протести супроводжувалися вимогами притягнути винних до відповідальності та боротися з корупцією.

Водночас правляча Сербська прогресивна партія раніше висунула Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги його політичної сили на виборах. Таким чином, майбутнє голосування може стати новим стартом на посту прем'єра.

Реакція на поховання "боснійського м'ясника"

Говорячи про різку реакцію на похорон Ратко Младича, Вучич сказав, що він "всього цього очікував".

"Цей похорон слугував алібі для багатьох у регіоні, щоб показати, як сильно вони ненавидять Сербію та як сильно вони ненавидять її успіхи", - сказав Вучич.