Вучич попросив НАТО захистити етнічних сербів на півночі Косово

Сербський президент зазначив, що провів дискусії із генсеком Північноатлантичного Альянсу з приводу напруженої ситуація на півночі Косово.

"Ми просили НАТО взяти під свій контроль і забезпечити гідне людини життя на півночі Косово. Столтенберг все вислухав. У нього були заперечення. Я намагався вказати йому на важливі речі. Я просив більшої безпеки для нашого народу в Косово", - сказав лідер Сербії.

Відносини Сербії і НАТО

Варто зазначити, що Сербія "ображена" на НАТО через період війни в Югославії у 1999 році, коли Альянс розпочав бомбардування Союзної Республіки Югославія (Сербія і Чорногорія), намагаючись припинити етнічні чистки на півдні Сербії – у Косові, населеному албанцями.

Сербія активно просувала ідеологему “великої Сербії”, провокуючи та роздуваючи міжнаціональні чвари. Операція НАТО таки досягла своєї мети – Сербія змушена була вивести свої війська з Косова та передати контроль над краєм міжнародному контингенту.

Ситуація на півночі Косово зараз та участь НАТО

Більшість із 50 тисяч етнічних сербів, які проживають у північних муніципалітетах Косово, проігнорували місцеві вибори мерів. На них здобули перемогу етнічні албанці. Серби не прийняли такий результат голосування, тому розпочалися масові акції протесту, які переросли у сутички демонстрантів із поліцією.

НАТО направив у регіон миротворців, однак близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. У НАТО заявили, готові до "будь-яких ситуаці" і будуть "діяти, а не реагувати" у випадку, якщо в країні знову почнуться масові акти насильства. Згодом к-ть військовослужбовців Північноатлантичного Алянсу в регіоні збільшили до 4500 осіб.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні. Також, Приштина заявила, що скоротить присутність поліції на півночі на 25%.