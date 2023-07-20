Вучич попросил НАТО защитить этнических сербов на севере Косово

Сербский президент отметил, что провел дискуссии с генсеком Североатлантического Альянса по поводу напряженной ситуации на севере Косово.

"Мы просили НАТО взять под свой контроль и обеспечить достойную человека жизнь на севере Косово. Столтенберг все выслушал. У него были возражения. Я пытался указать ему на важные вещи. Я просил большей безопасности для нашего народа в Косово", - сказал лидер Сербии.

Отношения Сербии и НАТО

Стоит отметить, что Сербия "обижена" на НАТО из-за период войны в Югославии в 1999 году, когда Альянс начал бомбардировку Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория), пытаясь прекратить этнические чистки на юге Сербии – в Косово, населенном албанцами.

Сербия активно продвигала идеологему "великой Сербии", провоцируя и раздувая межнациональные распри. Операция НАТО таки достигла своей цели – Сербия вынуждена была вывести свои войска из Косово и передать контроль над краем международному контингенту.

Ситуация на севере Косово сейчас и участие НАТО

Большинство из 50 тысяч этнических сербов, проживающих в северных муниципалитетах Косово, проигнорировали местные выборы мэров. На них одержали победу этнические албанцы. Сербы не приняли такой результат голосования, поэтому начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения демонстрантов с полицией.

НАТО направило в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. В НАТО заявили, что готовы к "любой ситуации" и будут "действовать, а не реагировать" в случае, если в стране снова начнутся массовые акты насилия. Впоследствии кол-во военнослужащих Североатлантического Алянса в регионе увеличили до 4500 человек.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе. Также Приштина заявила, что сократит присутствие полиции на севере на 25%.