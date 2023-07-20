RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вучич попросил НАТО защитить этнических сербов на севере Косово

Фото: президент Сербии Александар Вучич (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сербии Александар Вучич во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом попросил, чтобы Альянс защитил этнических сербов, проживающих на севере Косово из-за напряженной ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

Сербский президент отметил, что провел дискуссии с генсеком Североатлантического Альянса по поводу напряженной ситуации на севере Косово.

"Мы просили НАТО взять под свой контроль и обеспечить достойную человека жизнь на севере Косово. Столтенберг все выслушал. У него были возражения. Я пытался указать ему на важные вещи. Я просил большей безопасности для нашего народа в Косово", - сказал лидер Сербии.

Отношения Сербии и НАТО

Стоит отметить, что Сербия "обижена" на НАТО из-за период войны в Югославии в 1999 году, когда Альянс начал бомбардировку Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория), пытаясь прекратить этнические чистки на юге Сербии – в Косово, населенном албанцами.

Сербия активно продвигала идеологему "великой Сербии", провоцируя и раздувая межнациональные распри. Операция НАТО таки достигла своей цели – Сербия вынуждена была вывести свои войска из Косово и передать контроль над краем международному контингенту.

Ситуация на севере Косово сейчас и участие НАТО

Большинство из 50 тысяч этнических сербов, проживающих в северных муниципалитетах Косово, проигнорировали местные выборы мэров. На них одержали победу этнические албанцы. Сербы не приняли такой результат голосования, поэтому начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения демонстрантов с полицией.

НАТО направило в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. В НАТО заявили, что готовы к "любой ситуации" и будут "действовать, а не реагировать" в случае, если в стране снова начнутся массовые акты насилия. Впоследствии кол-во военнослужащих Североатлантического Алянса в регионе увеличили до 4500 человек.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе. Также Приштина заявила, что сократит присутствие полиции на севере на 25%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КосовоСербияВучичНАТО